Marc Rometsch

Marc Rometsch (30) ist seit 1. Januar bei Colliers International in Stuttgart als Associate Director im Bereich Capital Markets tätig. Rometsch war zuvor für JLL in Frankfurt und Stuttgart aktiv, wo er sich zahlreiche Referenzen in zahlreichen Transaktionen erarbeitet hat. Zuvor war er mehrere Jahre als Projektentwickler bei der Bülow AG in Stuttgart beschäftigt.

.