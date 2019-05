C&W ernennt Marc Rohrer zum neuer Leiter des Standortes Hamburg

Marc Rohrer

© Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield ernennt Marc Rohrer zum neuen Leiter seiner Hamburger Niederlassung. Der 40-jährige übernimmt damit ab sofort zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Head of Capital Markets Hamburg das Ruder von Matthias Huss. Dieser war seit Januar 2017 als Leiter der Niederlassung Hamburg und Hamburger Bürovermietung tätig. Huss baute den Standort gemeinsam mit Rohrer auf und trieb diesen zukunftsorientiert voran. Huss wechselt Anfang Mai auf eigenen Wunsch zu WeWork, wo er den Bereich Deal Management in Nordeuropa unterstützen wird. Neuer Leiter der Hamburger Bürovermietung wird Ken Hoppe [wir berichteten].

„Marc Rohrer und Matthias Huss haben unseren Standort in Hamburg gemeinsam innerhalb kürzester Zeit erfolgreich aufgebaut. Marc Rohrer führt diese Aufgabe von nun an allein fort. Wir sind davon überzeugt, dass er unsere Hamburger Niederlassung weiterhin nachhaltig und von Erfolg gekrönt weiterentwickeln wird. Die Position der Bürovermietungsleitung Hamburg wird zudem durch Ken Hoppe besetzt, der seit 2017 als Partner im Hamburger Bürovermietungsteam tätig ist. Dass uns Matthias Huss verlässt, bedauern wir natürlich. Gleichzeitig freuen wir uns aber darüber, dass sein neues Aufgabenfeld bei einem unserer größten Kunden, WeWork, liegt“, so Yvo Postleb, Head of Germany bei Cushman & Wakefield.



„Ich freue mich sehr, mit Matthias einen geschätzte Fachexperten für meine Real Estate Unit gewonnen zu haben. Wir möchten auch weiterhin eng mit Cushman & Wakefield zusammenarbeiten, um unsere physische Präsenz in der Region auszubauen", ergänzt Heiko Himme, VP Head of Real Estate Nord- und Zentraleuropa bei WeWork.