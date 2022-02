Marc O’Polo zieht in den Bochumer Ruhr Park

Das nachhaltige Casual-Lifestyle-Label Marc O’Polo bezieht einen neuen Store im Bochumer Ruhr Park. Vormieter war die Marke Seidensticker. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.

In das Ladenlokal mit 80 m² Verkaufsfläche zieht Marc O’Polo mit seiner jungen Linie Marc O’Polo Denim (Street-Art-inspirierte Styles) ein. Zuletzt eröffnete der Einzelhändler im Sommer 2021 Stores in Wien [wir berichteten] und Lübeck [wir berichteten] sowie im Frühjahr 2021 auf Sylt [wir berichteten]. Die Eröffnung im Ruhr Park ist für März 2022 geplant.



„Wir freuen uns, die Markenvielfalt im Ruhr Park Bochum durch ein weiteres tolles Premium-Konzept ergänzen zu können“, erklärt Hanna Klinkhammer von Lührmann. Das Label werde zu einem neuen Anziehungspunkt in der Mall mit über 140 Geschäften.