Marc O'Polo eröffnet neuen Store in Lübeck

Comfort hat dem Modelabel Marc O’Polo eine Einzelhandelsfläche in einem prominenten Eck-Haus in bester Lage an der Breite Straße 99 in der Hansestadt Lübeck für einen neuen Store vermittelt.

.

Marc O’Polo sicherte sich die ehemals durch den Modefilialisten Bestseller mit dem Konzept Only genutzte Fläche von knapp 300 m², von denen etwas mehr als 230 m² im Erdgeschoss als Verkaufsfläche dienen. Die Eröffnung ist für den Herbst dieses Jahres geplant.



„Der Umzug des erfolgreichen Modelabels von einer B-Lage in eine absolute Top-Lage ist nicht nur für Marc O’Polo selbst eine Bereicherung, sondern auch für den Einzelhandelsbesatz der 1a-Lage entlang der Breite Straße“, sagt Frank Reitzig, Geschäftsführer der Comfort Hamburg.