Marc Mauscherning wechselt von JLL zu CBRE

Marc Mauscherning

Marc Mauscherning (45) verantwortet seit dem 1. November 2019 als Head of Client Solutions Germany den Ausbau des Geschäfts mit umfassenden Servicelösungen für gewerbliche Immobiliennutzer bei dem integrierten Immobiliendienstleistungsunternehmen CBRE. Er ist damit auch zentraler Ansprechpartner für Nutzer in Deutschland. Die angebotenen Serviceleistungen umfassen neben Transaktionen, die Mietvertragsverwaltung, sowie Portfolio und Workplace Dienstleistungen, zudem business-spezifische Beratungsleistungen wie Retail Analytics, Location Analysis und Labor Analytics.

Marc Mauscherning war zuletzt mehr als 18 Jahre in verschiedenen Rollen für Jones Lang LaSalle tätig. Zuletzt hat er als Regional Director Corporate Solutions deutsche Unternehmen beraten und dabei Dienstleistungslösungen unter anderem im Bereich Immobilien-, Digitalisierungs- und Datenmanagement entwickelt. Der Diplom-Geograph folgt auf Max Schultheis, der als Head of Advisory & Transaction Services Business Development Occupier gemeinsam mit Marc Mauscherning an der Entwicklung der Kundenbeziehungen arbeiten wird. Schultheis übernimmt in seiner neuen Position die strategische Betreuung ausgewählter Kunden, um deren aktuelle und zukünftige immobilienspezifische Herausforderungen zu lösen und um einen optimierten Zugang der Kunden zu den Dienstleistungen von CBRE zu gewährleisten.