Die Marc & Lukas GmbH war auf der Suche nach größeren Flächen in Ratingen und hat durch die Germaninvest Property Advisors GmbH einen neuen Standort gefunden. Der Onlinehändler für Medienprodukte, insbesondere Tonträger, DVDs, Bücher sowie Software, vergrößert sich auf 1.580 m² Hallen- und 372 m² Bürofläche in einem Gewerbepark an der Kaiserswerther Straße.

