Marc K. Thiel verlässt Soravia Deutschland

Gut viereinhalb Jahre nach der Gründung verlässt der Immobilien- und Hospitality-Experte Marc K. Thiel die Soravia Deutschland GmbH zum 31. Dezember 2018. Thiel hatte das Unternehmen für die österreichische Muttergesellschaft als Geschäftsführer in München und anschließend in Berlin auf- und ausgebaut. Zuletzt verantwortete er unter anderem Wohn- und Hotelprojekte in Mainz und Duisburg in der Realisierung. Wie das Unternehmen heute mitteilte, haben sich Thiel und Soravia bereits im September im besten beiderseitigen Einvernehmen über diesen Schritt verständigt. Im ersten Quartal 2019 wird Thiel weiter beratend für Soravia tätig sein und plant in 2019 schrittweise den Einstieg in eigene Projektentwicklungen und den Ausbau seiner Beteiligungen.

.