Marc Drießen hat seinen Chef-Posten bei Engel & Völkers Capital zum 28. Februar 2023 abgegeben. Mit seinem Abgang übernimmt Anja Steffens, die seit Herbst 2022 in der Geschäftsführung ist [wir berichteten], die alleinige Führung.

Drießen will sich „einer neuen beruflichen Herausforderung stellen“, so das Unternehmen. Er bleibe aber bis mindestens Mitte des Jahres in beratender Funktion verfügbar.