Marc Cain eröffnet größten Store in den Fünf Höfen

Das CityQuartier Fünf Höfe München bekommt einen weiteren Premium-Markenstore. Das deutsche Label Marc Cain hat in der Bestlage seinen weltgrößten Flagship-Store eröffnet.

.

Von Paris bis London und von New York bis Singapur: Als internationales Modeunternehmen besitzt Marc Cain 172 Stores in 59 Ländern rund um den Globus, dazu viele weitere Shop-in-Stores, Outlets und Präsenzen in Fachhandelsgeschäften. Gemeinsam mit dem Münchner Traditions-Modehaus Lodenfrey als Franchise-Partner hat Marc Cain nun seinen weltgrößten Store in der Hauptpassage der Fünf Höfe eröffnet. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 336 m², der Verkaufsraum misst 245 m².



„Wir sind sehr stolz, zusammen mit Lodenfrey ein solch eindrucksvolles Projekt zu realisieren und ein positives Zeichen für die Zukunft zu setzen. Die exklusive Lage in den Fünf Höfen bietet ein besonderes Einkaufserlebnis und das eigens entwickelte Store-Konzept setzt die Kollektion perfekt in Szene“, freut sich Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain.