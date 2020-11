Marathon verkauft Entwicklungsgrundstück in St. Ingbert an Tristan

Die Marathon Asset Management hat für den von ihr gemanagten Fonds Saar IV Sarl, ein Entwicklungsgrundstück im saarländischen Kleberpark in St. Ingbert an ein JV des von Tristan gemanagten Opportunity-Fonds European Property Investors Special Opportunities 5 (EPISO 5) und der S.N.E.L Beratungsgesellschaft mbH (Co-Investor) verkauft.

.

Der 121.505 m² große Kleberpark nahe Saarbrücken war einst für den Reifenhersteller Kleber gebaut worden, danach von Michelin sowie von Unternehmen wie Robert Bosch genutzt worden. Nach dem Closing werden die neuen Eigentümer die Entwicklung einer rund 55.000 m² großen Multi-Let-Lagerhalle weiter vorantreiben. Das JV kauft damit zum ersten Mal im Rahmen seiner neuen Logistik-Strategie, die auf Value-Add-Immobilien an gut angebundene Standorte in Deutschland und Österreich abzielt.



Laut Tristan ist das neue Joint Venture (JV) angelehnt an die ehemalige Zusammenarbeit zwischen Tristan und Alpha Industrial, mit der der Asset Manager rund 460 Millionen Euro investiert hat. Das neue JV plant diese Strategie zu fokussieren und auf weitere Standorte in der Größenordnung des Kleberareals zu setzen.