MaRa Südwest mietet 3.600 m² in Holzgerlingen

Die MaRa Südwest GmbH hat weitere Logistikflächen in Holzgerlingen angemietet. Das Unternehmen ist Spezialist im Bereich Logistik, der Entsorgung von Abfällen und Gefahrgütern sowie Transporten und Zwischenlagerung von Reststoffen aller Art. Die Master Immobiliengesellschaft mbH war vermittelnd für die MaRa Südwest GmbH tätig, Colliers hat den privaten Eigentümer der Immobilie beraten.

.

Die neuen Logistikflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe der aktuellen Räumlichkeiten der MaRa Südwest GmbH, sie beinhalten eine Lagerfläche von ca. 1.600 sowie eine Freifläche von mehr als 2.000 m². Durch die enge Zusammenarbeit beider Häuser konnte der Bedarf von MaRa zielgerichtet gedeckt werden.