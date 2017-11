Blackolive vermietet fast 3.000 m² im Rhein-Main-Gebiet

Das Maklerhaus Blackolive hat in den letzten drei Wochen erfolgreich über 1.000 m² Büroflächen in Frankfurt sowie über 1.800 m² in Neu-Isenburg vermittelt. Bei allen Deals betreute Blackolive die Mieter im Rahmen eines exklusiven Suchmandats.

.

Maple Bank zieht ins Emporium

Auf 791 m² Bürofläche wird die Maple Bank im April 2018 neue Büroräume im Emporium, Mendelssohnstraße 87, im Frankfurter Westend beziehen. In der Liegenschaft stehen somit noch rund 2.000 m² zur Anmietung zur Verfügung. Vermieter ist die Bayerische Ärzteversorgung, welche durch GLL Real Estate Partners GmbH vertreten wurden.



Silverton Advisory zieht inbs Maintor Primus

In der Liegenschaft „Maintor Primus“ hat die Silverton Advisory GmbH, ein Spezialdienstleister für immobilienbezogene Finanzprodukte, neue Büroräume im Gebäude Neue Mainzer Straße 20 angemietet. Die Räumlichkeiten verfügen über 309 m² Bürofläche. Eigentümer der Liegenschaft ist die F.L.C. Verwaltungsgesellschaft mbH.



Dienstleister ETS und Stampin´Up! Europe verlagern Standorte

Auch im Umland war das Maklerhaus erfolgreich. Der gebäudetechnische Dienstleister ETS wird seinen Standort von Dietzenbach nach Neu-Isenburg verlegen und neue Büroräume in der Siemensstraße 20 beziehen. Die neuen Räumlichkeiten verfügen über 648 m². Somit stehen im Objekt noch rund 990 m² zur Anmietung zur Verfügung.



Außerdem verläßt der internationale Hersteller für Kreativzubehör Stampin´Up! seinen Standort in Niederrad, um nach Neu-Isenburg zu ziehen. Die neuen Büroräumlichkeiten im Airportcenter-Zeppelinheim, Flughafenstraße 21 verfügen über rund 860 m². Vermieter der Liegenschaft ist die DBW Walther GmbH & Co. KG.