CBRE hat rund 740 m² Einzelhandelsfläche in Hannover an das Design-Einrichtungshaus Manufactum vermittelt. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Ab November eröffnet das Unternehmen die Filiale auf drei Etagen an der Georgstraße, Ecke Ständehausstraße. Derzeitiger Mieter ist das Modegeschäf

[…]