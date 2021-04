Manuel Röhrig kehrt zu Larbig & Mortag zurück

Der 35-Jährige war bereits von 2011 bis 2016 bei dem Gewerbemakler tätig [wir berichteten] und kehrt nun nach einem fünfjährigen Abstecher bei seinem Ausbildungsbetrieb Metropol Immobilien zu Larbig & Mortag zurück.

.

Ab April 2021 übernimmt Manuel Röhrig den als „Eigentümerservice“ genannten Fachbereich Vermieterberatung/Landlord Representation und wird diesen leiten sowie weiter aufbauen. Derzeit umfasst der Bereich knapp 20 Beratungsmandate im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen mit einer Gesamtfläche von ca. 100.000 m² Gewerbefläche.



Mit der Stärkung des Bereiches Eigentümerservice kommt Larbig & Mortag Immobilien dem stetig wachsenden Bedarf der Eigentümer und Asset Manager nach, einen regionalen und professionellen Vermietungspartner für gewerbliche Immobilien zu beauftragen. 2017 wurde der Bereich bei Larbig & Mortag Immobilien neu etabliert und erfolgreich aufgebaut. Neben der reinen Vermietungsberatung und -optimierung bieten die Spezialisten vor allem Module der Eigentümerberatung an. Dabei können Eigentümer und Vermieter gezielt auf unterschiedliche Beratungsleistungen/ Dienstleistungen zugreifen – von der reinen Besichtigungsdienstleistung bis hin zur vollständigen Vertretung aller Vermieteraufgaben.



Manuel Röhrig verfügt über rund 13 Jahre Immobilienerfahrung in und um die Rheinmetropole Köln. Dabei ist sein neuer Arbeitgeber kein Unbekannter. Er war nach seiner Ausbildung bei Metropol Immobilien bereits von 2011 bis 2016 bei Larbig & Mortag im Bereich Bürovermietung erfolgreich tätig. Anschließend ist er in sein Ausbildungsbetrieb Metropol Immobilien als Vermietungsmanager zurückgekehrt und konnte somit umfangreiche Erfahrungswerte auf der Eigentümerseite sammeln.



„Ich freue mich nun auf die spannende Aufgabe und die Möglichkeit, den immer wichtiger werdenden Bereich Eigentümerservice weiter aufbauen zu dürfen. Meine bisherigen Erfahrungen aus der Bürovermietung bei Larbig & Mortag und Vermietungsmanager bei Metropol Immobilien werde ich hier gebündelt und gewinnbringend einbringen können“, sagt Manuel Röhrig.



„Mit Manuel Röhrig haben wir einen erfahrenen Immobilienspezialisten mit regionalem Background zurückgewinnen können. Wir freuen uns über die Bereicherung unseres Teams und sind uns sicher, dass er die ideale Besetzung für den Bereich Eigentümerservice bei Larbig & Mortag Immobilien ist“, sagt Uwe Mortag. Und weiter heißt es: „Die Region Köln, Bonn und Leverkusen ist bei Investoren und Anlegern weiterhin im Fokus, daher bauen wir diesen Bereich langfristig weiter aus. Mit der Erweiterung des Beratungsangebots für Eigentümer bilden wir eine attraktive Kombination aus regionaler Marktkenntnis und internationalen Standards in der Gewerbeimmobilienvermarktung ab.“