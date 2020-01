Manuel Gil Caballero leitet Spanien-Geschäft der Helaba

Manuel Gil Caballero

© Helaba

Um das Geschäft in Spanien zielgerichtet auszubauen, hat sich der Immobilienfinanzierer Manuel Gil Caballero (45) als Head of Real Estate Finance Spain vom Mitbewerber Pbb Deutsche Pfandbriefbank geholt. Der Spanier, der bei der Pbb ebenfalls das gesamte Immobilienkreditgeschäft in Spanien verantwortete, hat die Leitung des neu aufgestellten Immobilienkreditgeschäfts der Helaba zum Jahreswechsel übernommen. Er bringt über 20 Jahre Real Estate-Erfahrung aus verschiedenen internationalen Banken mit.

.

Die Helaba ist bereits seit 25 Jahren mit einer Repräsentanz präsent in Spanien und expandiert nun im Zuge ihrer Wachstumsstrategie auch den erfolgreichen Geschäftsbereich Real Estate Finance in diesen Markt. „Wir beobachten den spanischen Markt seit Längerem. Er hat sich in den letzten Jahren sowohl aus gesamtwirtschaftlicher als auch aus Immobilien-fokussierter Betrachtung sehr solide und erfolgreich entwickelt. Mit Manuel Gil Caballero konnten wir für den neuen Posten einen Experten mit langjähriger Branchen- und Markterfahrung gewinnen“, erläutert Michael Kröger, Leiter Real Estate Finance Ausland, den Schritt in den Südwesten Europas.