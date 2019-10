Die Real I.S. AG hat eine kürzlich modernisierte Fläche von 1.033 m² im gemischt genutzten Komplex „City Carré Jena“ langfristig an die Manpower GmbH und Co. KG vermietet. Der Bezug des neuen Verwaltungsstandorts in Jena wird voraussichtlich am Ende November 2019 erfolgen. Die Flächen wurde

[…]