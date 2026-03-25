Manova Partners erreicht 535 Millionen Euro Transaktionsvolumen

Manova Partners blickt auf ein transaktionsstarkes Jahr 2025 zurück und erreicht ein Volumen von 535 Millionen Euro. Der Fokus lag auf Portfoliooptimierungen und selektiven Verkäufen, insbesondere in den USA. Für 2026 kündigt der Investmentmanager eine stärkere Ankaufstätigkeit sowie den Ausbau des Asset Managements für Dritte an.

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Manova Partners erreichte in 2025 ein Transaktionsvolumen von 535 Millionen Euro. Davon entfielen mit rund 225 Millionen Euro etwas mehr als 40 Prozent auf Ankäufe und rund 312 Millionen Euro auf Verkäufe. Veräußert wurden insgesamt acht Immobilien, der Fokus lag dabei auf Büro- und Logistikimmobilien in den USA. Ein Großteil der Ankäufe geht auf zwei großvolumige Immobilien in den USA und Polen zurück. Bei der Akquisition in Warschau handelt es sich um die Büroimmobilie „Vibe A“ im Teilmarkt City Center West, bei der US-Immobilie um eine gemischt genutzte Immobilie im Silicon Valley in Kalifornien. Der Ankaufskurs setzt sich 2026 fort. Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres konnten Ankäufe für 187 Millionen Euro abgeschlossen werden oder befinden sich in weit fortgeschrittenen Ankaufsverhandlungen.



Parallel dazu stand die Arbeit am bestehenden Portfolio im Fokus. Insgesamt wurden 2025 Neuvermietungen für rund 410.000 m² abgeschlossen. Davon entfallen 255.000 m² auf Europa, rund 87.000 m² auf Lateinamerika und rund 72.400 m² auf die USA. Die Vermietungsquote des Portfolios erreichte Ende 2025 rund 93 Prozent. Auch auf der Finanzierungsseite des Portfolios war das Unternehmen aktiv: Insgesamt wurden 2025 13 Finanzierungen über rund 530 Millionen Euro abgeschlossen oder verlängert. Die Assets under Management lagen Ende 2025 bei 10,4 Milliarden Euro.



„2025 lag unser Fokus auf Transaktionen. Wir haben vorhandene Opportunitäten im Sinne unserer Anleger genutzt und uns von Büroimmobilien und Logistikobjekten getrennt. Vor allem nach unseren Logistikimmobilien war die Nachfrage hoch und wir konnten gute Preise erzielen. 2026 wollen wir wieder verstärkt auf der Käuferseite unterwegs sein“, sagt Florian Winkle, Co-CEO von Manova Partners.



„In unserem strategischen Fokus stehen weiterhin Logistikimmobilien in Europa und Mexiko. Wir wollen vor allem das Wachstum unseres europäischen Logistikimmobilienfonds vorantreiben. Zudem planen wir weltweit, zyklische Opportunitäten im Bürosegment zu nutzen. Als Beimischung kommen für uns auch Data-Center in Europa in Frage. Hier screenen wir derzeit intensiv den Markt. Besonders attraktiv finden wir die Nordics als Standorte“, sagt Christian Göbel, Co-CEO von Manova Partners.