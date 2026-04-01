Manova kauft Büroimmobilie in Salt Lake City

Manova Partners expandiert in den US-Markt und sichert sich mit „60 Park Ave“ ein erstes Objekt in Salt Lake City. Die nahezu vollvermietete Class-A-Immobilie liegt im dynamischen Teilmarkt Sugar House und bietet moderne Flächen in einem gemischt genutzten Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität.

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Manova Partners hat die Büroimmobilie „60 Park Ave“ in Salt Lake City für ein Separate Account erworben. Das Objekt ist zu 97 Prozent vermietet und befindet sich im Teilmarkt Sugar House. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Wir beobachten den Immobilienmarkt in Salt Lake City bereits seit Längerem und haben nun mit dem Ankauf die ideale Gelegenheit für unseren Markteintritt genutzt“, sagt Chris Quiett, Head of US Operations bei Manova Partners. „Mit 60 Park Ave sichern wir uns ein prägendes Büroobjekt in einem der aus unserer Sicht dynamischsten Teilmärkte der Stadt.“



Das sechsgeschossige Gebäude wurde im Jahr 2020 fertiggestellt und verfügt über eine LEED-Gold-O&M-Zertifizierung. Es befindet sich auf einem rund 1,6 Hektar großen Grundstück und umfasst eine Mietfläche von etwa 13.360 m². Die Immobilie zeichnet sich durch eine Glasfassade und bodentiefe Fensterflächen aus.



Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Mieterlounge mit Telefonkabinen, ein Aufenthaltsbereich mit TV und Billardtisch, Snackautomaten, ein gesicherter Fahrradraum sowie ein Fitnessbereich.



In unmittelbarer Umgebung befinden sich mehr als 4.000 Wohneinheiten sowie rund 185.000 m² Einzelhandelsfläche. Darüber hinaus bestehen Freizeitangebote, darunter Gastronomie, Bars, Golfplätze und Grünflächen. Die Fahrzeit in die Innenstadt von Salt Lake City sowie zum internationalen Flughafen beträgt jeweils etwa zwölf Minuten.



Zu den Mietern zählen unter anderem FTP Power, Filevine, Arena Communications, RBC Capital Markets sowie Sotheby’s Realty.



Der Verkaufsprozess wurde von CBRE begleitet.