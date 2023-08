Mannheim: Zwei Wohn- und Geschäftshäuser wechseln Besitzer

Zwei Wohn- und Geschäftshäuser wurden im Mannheimer Stadtteil Lindenhof zu Faktoren 21 und 22 verkauft. Das entspricht laut des Maklers Engel & Völkers Kaufpreisen von rund 2.400 bzw. 2.250 Euro/m². Beide Objekte wurden von Privateigentümern veräußert.

.

Das erste Objekt, ein Mehrfamilienhaus, verfügt über zehn Wohnungen und fünf Garagen. Es befindet sich in einem guten baulichen Zustand. In bereits mehr als der Hälfte der Wohnungen wurden Bäder, Leitungen und die Elektrik modernisiert, die Elektrohauptverteilung ist auf aktuellem Stand. Seit 2018 wird das Objekt durch Fernwärme versorgt. Ferner liegt eine positiv beschiedene Bauvoranfrage zum Dachgeschossausbau vor. Ein lokal ansässiger Investor hat dieses Objekt erworben.



Das zweite Objekt, ein Wohn- und Geschäftshaus, bietet acht Wohnungen (zwei leerstehend) und fünf Garagen. Insgesamt ist die Immobilie in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Wohnungen sollen vorzugsweise bei kommenden Mieterwechseln modernisiert werden. Weiteres Potenzial eröffnet die angedachte Aufstockung mit zwei Maisonettewohnungen, die sich derzeit im Genehmigungsverfahren befindet. Das Objekt ist an einen Fernwärmeanschluss angeschlossen Engel & Völkers Commercial Mannheim war auch hier vermittelnd und beratend für beide privaten Parteien tätig.