Mannheim: SmartShift Technologies bezieht neuen Standort

Das IT-Unternehmen SmartShift Technologies GmbH hat langfristig ca. 500 m² Bürofläche in der Augustaanlage 59 in Mannheim angemietet. Als Komplettdienstleister hat SmartShift ein patentiertes Verfahren entwickelt, veraltete SAP Systeme automatisch zu modernisieren, in wenigen Wochen auf S/4HANA zu konvertieren und in die Cloud zu überführen.Die Bürofläche wird im 4. Quartal 2018 bezogen. Vermieter ist ein Finanzinstitut. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war vermittelnd und beratend tätig.

.