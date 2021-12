Auf die ehemals von Matratzen Concord genutzte Handelsfläche in der Amselstraße 10 zieht ein neugegründetes Unternehmen. Auf rd. 300 m² Fläche sollen am Lilienthal-Center in Mannheim-Sandhofen Möbel angeboten werden. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Mannheim war beratend und vermittelnd tätig.

