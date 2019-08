Engel & Völkers meldet mehrere Transaktionen in der Rhein-Neckar-Region

Das Engel & Völkers Rhein-Neckar hat mehrere Transaktionen sowie zwei Bürovermietungen in Mannheim und Ludwigshafen gemeldet.

.

Zwei Transaktionen in Mannheim

In zentraler Lage des Mannheimer Stadtteils Waldhof wurde ein ca. 1920 errichtetes Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen für ca. 530.000 Euro verkauft. Die Gesamtmietfläche beträgt knapp 300 m². Zwei Einheiten stehen derzeit leer und müssen vor der geplanten Neuvermietung saniert werden. Ansonsten befindet sich die Immobilie in einem gepflegten Zustand. Bei Vollvermietung sollte die jährliche Rendite ca. 5,75 Prozent betragen. Verkäufer und Erwerber waren jeweils Privatpersonen.



Immobilienunternehmen kauft leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus

Ein Entwickler und Aufteiler aus dem Karlsruher Raum hat eine ca. 1965 errichtete sanierungsbedürftige Immobilie gekauft. Das komplett leerstehende Objekt verfügt über vier Wohnungen und einer Ladenfläche im EG mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 402 m². Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten sollen zeitnah beginnen. Die guten ÖPNV- und PKW-Anbindungen gewährleisten eine schnelle Erreichbarkeit der Mannheimer Innenstadt sowie der gesamten Metropolregion. Für gut sanierte Wohnungen können in Sandhofen bis zu 3.000 Euro/m² erzielt werden. Verkäufer war ein Mannheimer Immobilieninvestor.



LivePerson mietet ca. 1.200 m² Fläche im neuen K1 Karree

Das US-amerikanische IT-Unternehmen LivePerson hat langfristig ca. 970 m² Büroflächen sowie einen exklusiven Anteil von ca. 250 m² der Dachterrasse im neuen Einkaufszentrum K1 Karree in der Mannheimer Innenstadt angemietet. LivePerson ist ein führender Anbieter von Conversational-Commerce-Lösungen, hat weitere große Marken mit Apple Business Chat Beta verknüpft und schafft damit eine neue Möglichkeit für Anwender, direkt mit Unternehmen über die Messages-App auf iPhone und iPad zu kommunizieren. Das ehemalige Mömax-Gebäude wurde im Frühjahr 2017 von der Projektgesellschaft K1 Immobilien GmbH übernommen, die von dem Mannheimer Unternehmer Ömer Nohut geführt wird. Auf ca. 12.000 m² Fläche entsteht in dem neuen Einkaufszentrum im K-Quadrat ein attraktiver Mix aus Handel, Gastronomie, Büros, Wellness- und Kultureinrichtungen. LivePerson bezieht die neuen Flächen im Dezember 2019.



Investorengemeinschaft kauft Mehrfamilienhaus in Worms

Zu einem Kaufpreis von rund 450.000 Euro hat eine Heidelberger Investorengemeinschaft ein etwa 1904 errichtetes 4-Parteienhaus in der Kapuzinerstraße mit repräsentativer Fachwerkfassade nahe der Wormser Innenstadt gekauft. Der gute Zustand sowie die gefragten Grundrisse der vier Wohnungen mit insgesamt ca. 360 m² Wohnfläche konnten den Käufer von der zentral und dennoch ruhig gelegenen Immobilie überzeugen. Nach einer Modernisierung können in dieser Lage durchaus Mieten um 8,50 Euro, bzw. Kaufpreise in Höhe von über 2.000 Euro/m² erzielt werden. Die Immobilie war bislang in privatem Familienbesitz.



Mannheimer kauft in Lambsheim zum Faktor 18

Ein Mannheimer Immobilieninvestor hat zu einem Kaufpreis in Höhe von 850.000 Euro ein Mehrfamilienhaus in Lambsheim, eine Ortsgemeinde mit ca. 7.000 Einwohnern im Agglomerationsgürtel von Ludwigshafen, gekauft. Dies entsprach einem Faktor von mehr als dem 18-Fachen der Jahresnettokaltmiete. Die 1971 errichtete Immobilie verfügt über acht sehr gepflegte Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 580 m². Verkäufer war eine ortsansässige Privatperson, welche die Immobilie lange in Bestand hielt.



LBS bezieht neue Flächen in Ludwigshafen

Nach dem im 2. Quartal 2018 erfolgten Umzug der LBS Landesbausparkasse Südwest innerhalb der Mannheimer Quadrate hat Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar nun eine weitere Standortumsiedlung der Bausparkasse in Ludwigshafen begleitet. Ab dem 3. Quartal 2019 wird die LBS Südwest in der Bismarckstraße 112 auf ca. 324 m² ihre Kunden rund um die Themen „Bauen, Wohnen“ und Finanzieren“ beraten. Vermieter ist ein gewerblicher Bestandshalter.