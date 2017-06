Der zur BruderGruppe gehörende Elektrogroßhandel Friedrich Sautter GmbH hat rund 1.500 m² Gewerbefläche in der Alois-Senefelder Straße in Mannheim angemietet und somit seinen dritten Standort nach Bobenheim-Roxheim und Karlsruhe in Südwestdeutschland errichtet. Vermieter ist die Faber Industrietechnik GmbH. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war beratend und vermittelnd tätig.

