Mango eröffnet neuen Shop im Westfield Hamburg-Überseequartier

Unibail-Rodamco-Westfield Germany präsentiert mit Mango eine weitere wichtige Partnerschaft für das Mode- und Lifestyle-Segment der zukünftigen Flagship-Destination in der Hamburger HafenCity. Der Shop wird der erste in Hamburg sein, der auf dem neuen, mediterran inspirierten „New Med“-Konzept basiert, das bereits in einigen europäischen Flagship-Stores von Mango zu finden ist. Auf zwei Etagen mit insgesamt rund 800 m² Mietfläche wird Mango sein umfangreiches Produktsortiment für Frauen anbieten. Die Eröffnung ist für Herbst 2023 geplant.

„Mit Mango haben wir einen weiteren wichtigen Partner für den Fashion- und Lifestylebereich gewonnen, der eine große repräsentative Fläche auf einer künftig hochfrequentierten Achse im Quartier beziehen wird. Dadurch differenzieren wir abermals den Mix aus Flagship-Stores im Westfield Hamburg-Überseequartier. Wir freuen uns sehr darüber, Mango mit an Bord zu haben und unsere strategische Partnerschaft mit dem Store in Hamburg weiter zu stärken", so Anna Laura Riemann, Portfolio Leasing Manager bei Unibail-Rodamco-Westfield.



Im Westfield Hamburg-Überseequartier in der Hamburger HafenCity entsteht ein Ensemble aus insgesamt 14 Gebäuden, das mit herausragender Architektur und einem einzigartigen Nutzungsmix eine neue lebendige Flagship-Destination in Hamburg bilden wird. Einzelhandel, Unterhaltungskonzepte und über 40

Gastronomieeinheiten werden fein abgestimmt mit insgesamt 579 Wohnungen, Büros für 4.000 Arbeitsplätze, drei Hotels und einem Kreuzfahrt-Terminal. Das Quartier ist durch eine eigene U-Bahn-Station, Buslinien sowie diverse Mobilitätsservices optimal in die lokale Infrastruktur eingebunden. Das Mixed-use-Projekt besteht aus einer Gesamtfläche von 419.000 m² und wird bis in den Herbst 2023 von Unibail-Rodamco-Westfield mit einer Investitionssumme von über einer Milliarde Euro realisiert.