Mango eröffnet auf rund 1.800 m² im KII

Der spanische Modeanbieter Mango hat Anfang März 2021 seinen neuen Flagship-Store im weltweit erstmals präsentierten neuen Design in dem weit über Düsseldorf hinaus bekannten Vorzeigeprojekt KII (vormals KöBogen II) an der Schadowstraße in Düsseldorf eröffnet. Comfort vermittelte Mango eine Einzelhandelsfläche von rund 1.800 m² über drei Ebenen (Basement, Erdgeschoss und 1. Obergeschoss).

