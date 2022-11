AM Alpha wird das Stadtbild prägende Rylands Gebäude an der Ecke Market Street und High Street in Manchester in ein gemischt genutztes Projekt mit Einzelhandels-, Freizeit- und Büroflächen umwandeln. Das Münchner Family Office hat das 46.000 m² große ehemalige „Debenhams Kaufhaus“ in 2017 für 98 Mio. Euro in den Bestand

Fotos: AM Alpha



[…]