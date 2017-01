Management-Moves im Hause Aengevelt

Ullrich Müller (1 / 4)

Das Maklerhaus Aengevelt meldet zum Jahresauftakt Wachstum aus den eigenen Reihen in den beiden ostdeutschen Niederlassungen Dresden und Leipzig sowie im Stammhaus in Düsseldorf.

.

Seit 01. Januar 2017 leitet Ullrich Müller die Niederlassung Leipzig und folgt damit auf Dipl.-Kfm. Rüdiger Jansen, der seit 1971 im Unternehmen und seit Oktober 1991 das Büro in Leipzig geleitet hat. Jansen wird künftig den Leipziger Key-Account-Bereich verantworten und ist zudem in der bundesweiten Akquise von Kauf- und Mietobjekten tätig. Sein Nachfolger Ullrich Müller ist bereits seit Januar 1997 mit an Bord. Nachdem er ab 1998 bereits als stellvertretender Niederlassungsleiter in Leipzig tätig war, übernahm er ab 2009 als Niederlassungsleiter den Standort Dresden und kehrt damit in die Messestadt zurück. In Dresden rückt dafür die Senior-Beraterin Anett Richter nach, die bei Aengevelt seit 2010 im Geschäftsbereich Investment & Development tätig ist.



Neben der personellen Neustrukturierung der beiden Niederlassungen in Ostdeutschland, gibt es auch am Stammhaus in Düsseldorf eine Personalmeldung. Jan Schmitz, der seit Dezember 2007 erfolgreich im Team Investment & Development tätig ist, rückt auf der Karriereleiter nach oben. Der Dipl.-Ing. wird als stellvertretender Leiter künftig den langjährigen Teamleiter Oliver Lederer unterstützen.