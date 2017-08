Stuttgart: Mammutprojekt „Burgholzhof“ fast fertig

Es war ein Kraftakt mit vielen Verwerfungen in der Planung und herausfordernden Unwägbarkeiten in der Bauphase, insbesondere durch unliebsame Entdeckungen im Untergrund – nun allerdings strebt das Mammutprojekt der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) zügig dem Ende entgegen: Im September werden auch die letzten der 204 Wohneinheiten auf dem Areal Roter Strich fertig und ab November übergeben. Das Gesamtinvestitionsvolumen auf dem Burgholzhof belief sich auf 62 Millionen Euro und war damit das größtes Bauvorhaben der SWSG.

.

Unterm Strich hat das Wohnungsunternehmen damit auf dem 42.500 m² großen Konversionsgelände an der Grenze zwischen Bad Cannstatt und Zuffenhausen 13 Gebäude mit bis zu sechs Geschossen errichtet. Letzte Hand wird noch an einige der insgesamt 100 Eigentumswohnungen gelegt. Die 70 Mieteinheiten waren bereits im Juni übergeben, die 34 Einfamilien- und Reihenhäuser Ende letzten Jahres bezogen worden. Das Quartier auf dem 42.500 m² großen Gelände, das einst von den US-Streitkräften genutzt wurde, beinhaltet zudem eine Kita, die mit fünf Gruppen nach den Sommerferien startet. „Damit hat die SWSG ein attraktives Quartier geschaffen, und das auf einem einst militärisch genutzten Gelände", betont Helmuth Caesar, technischer Geschäftsführer der SWSG. Einst standen dort Gebäude der amerikanischen Streitkräfte, heute bietet die zivile Nutzung dringend benötigten Wohnraum.



Nach Angaben der SWSG lieben die Mieten für die frei finanzierten Wohnungen auf dem Areal an der Grenze zwischen Zuffenhausen und Bad Cannstatt unter dem Mittelwert des Stuttgarter Mietspiegels. Der Mietzins für die 14 geförderten Zwei- und Dreizimmerwohnungen beträgt 7,90 Euro/m². Insofern verständlich, dass sowohl Miet- als auch Eigentumswohnungen „sehr positiv“ nachgefragt wurden/werden.