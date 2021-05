Malte Thies wird Gesellschafter der One Group

Malte Thies, seit 2017 Geschäftsführer der One Group, hat mittelbar 15 Prozent der Gesellschaftsanteile an der One Group GmbH erworben. Mit diesem Engagement unterstreicht Thies seine langfristige Bindung an das von ihm seit Jahren geführte Unternehmen und den gemeinsamen Wachstumskurs an der Seite der Konzernmutter Soravia.

.

Im Konzernverbund der Soravia-Gruppe ist die One Group ein Anbieter von Mezzanine-Finanzierungen für Projektentwicklungen. Diese Rolle möchte der neue Gesellschafter Thies künftig weiter ausbauen. Die One Group zählt mit zuletzt rund 150 Millionen Euro Kapitaleinwerbevolumen pro Jahr zu den führenden deutschen Investment-Anbietern im Bereich der Immobilienprojektfinanzierung. Unter der Leitung von Thies baute das Unternehmen in den vergangenen Jahren die Assets under Management konsequent aus und wurde 2020 zur Tochtergesellschaft von Soravia [wir berichteten]. Seitdem konnte das Unternehmen mit einer Reihe neuer Produkte seinen potenziellen Anleger- und Vertriebspartnerkreis strategisch erweitern.