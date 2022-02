Malte Boness wird neuer Geschäftsführer der Proximus Development

Malte Boness

Die Proximus Development GmbH beruft Malte Boness zum neuen Geschäftsführer. Bei der Tochtergesellschaft der Kölner Proximus Real Estate AG wird er zukünftig die Repositionierung und nachhaltige Entwicklung von Bestandsimmobilien weiter ausbauen.

Malte Boness verantwortete für Proximus in den letzten Jahren die Projektleitung mehrerer Vorhaben, unter anderem die Quartiersentwicklung Carré Belge in Köln, die im vergangenen Sommer fertiggestellt wurde [wir berichteten]. Der 32-Jährige war ferner für die Repositionierung des Friesen Quartiers mit den beiden Büroimmobilien „The Spikes“ und „The Corner Cologne“ sowie den Verkauf an den US-amerikanischen Investment Manager Hines mitverantwortlich, eine der größten Transaktionen am Kölner Gewerbeimmobilienmarkt des letzten Jahres [wir berichteten].



„Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Geschäftsführer der Proximus Development GmbH. Die neue Position bedeutet für mich, aktiv an spannenden Entwicklungen von zentralen Innenstadtlagen beteiligt zu sein. Hierbei wird insbesondere die ökologisch und ökonomisch nachhaltige Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden eine große Rolle spielen“, sagt Boness zu seiner neuen Funktion bei Proximus.



Malte Boness hat an den Universitäten in Amsterdam, Stuttgart und Dublin studiert und hält einen Abschluss in International Business Management vom Griffith College Dublin.