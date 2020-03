Maklerhäuser vermitteln 6.355 m² Bürofläche im Ruhrgebiet

Die Immobiliendienstleister Ruhr Real, Cubion Immobilien AG und Colliers haben mehrere Mietverträge über insgesamt 6.355 m² Bürofläche in den Ruhrgebietsstädten Essen, Dortmund und Bochum gemeldet.

Ruhr Real vermittelt 1.500 m² Bürofläche in Essen

Der Softwareentwickler Invitec GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen des B. Braun Konzerns, bezieht in der Altendorferstraße 97-101 in Essen die modernen Loftflächen. Nach ausführlicher Beratung durch Ruhr Real verlagert Invitec seinen Standort von Duisburg nach Essen und mietet 1.000 m² des Hauses an. Weitere 500 m² mietet der Bundesverband Metall Vereinigung Deutscher Metallhandwerke. Das Gebäude befindet sich im Eigentum eines Privatinvestors.



Als Teil des B. Braun Konzerns, der Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten sowie Dienstleistungen weltweit ist, entwickelt Invitec Softwarelösungen für die Verbesserungen des Instrumentenmanagements sowie der Versorgung mit Sterilgut in Krankenhäusern. „Seit mehr als 20 Jahren leisten wir Pionierarbeit für über 600 Kunden weltweit, so dass mehr als 10.000 Menschen tagtäglich mit unserer Lösung arbeiten können“, so Georg Seis, Geschäftsführer bei Invitec GmbH & Co. KG. „Der Umzug nach Essen ermöglicht uns, unsere Büroflächen auszubauen und unser Team zu erweitern“, ergänzt Seis.



Deutsche Post mietet im Essener Norden

Im Essener Norden konnte zudem das Maklerhaus Colliers der Deutschen Post Immobilien GmbH einen Mietvertrag über 360 m² Bürofläche in der Liegenschaft Gladbecker Straße 425-427 vermitteln. Eigentümer der Liegenschaft ist die DIC Asset AG aus Frankfurt.



Vermietungserfolge im Dortmunder Märker Haus

Im Rahmen eines Leadmakler-Mandats konnte Ruhr Real außerdem rund 1.660 m² Bürofläche im Märker Haus in Dortmund, das sich im Eigentum eines Family Offices aus Essen befindet. 700 m² mietete die My Fitness Station GmbH mit dem Premium Fitness Konzept Injoy Fitness. Die Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren und die Eröffnung der nunmehr zweiten Dortmunder Filiale ist noch für diese Jahreshälfte geplant.



Das nonprofit-Unternehmen Mobile selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. hat rund 688 m² langfristig in dem Objekt in der Konrad-Glocker-Straße 3 angemietet. Aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen mehrere Standorte zusammenlegen wollte und der erhöhten Anforderung an die Barrierefreiheit der Liegenschaft entschied man sich im Rahmen des Suchprozesses für das Märker Haus.



Weitere 270 m² mietet das Unternehmen ProLogistik GmbH & Co. KG. Die Dortmunder Firma ist im Bereich Software und Hardware für die Intralogistik tätig und seit ca. 37 Jahren erfolgreich am Markt.



RWE Technology International mietet 2.200 m²

Des Weiteren meldet die Cubion Immobilien AG einen an RWE Technology International vermittelten Mietvertrag über rund 2.200 m² Bürofläche an der Florianstraße 1-3 in Dortmund. Vermieter ist die Ashtrom Properties Germany GmbH. Das direkt am Westfalenpark gelegene Gebäude liegt ebenso genau auf der Achse zwischen A40 sowie A45 und A1 bzw. A44 und verfügt somit über eine gute Verkehrsanbindung. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor aus Amsterdam.



Neuzugang im Green Office Bochum

Des Weiteren hat das Maklerhaus den ersten Mieter für das Green Office Bochum gefunden. Die DTS Systeme GmbH entschied sich für ein Büro mit 635,50 m² Fläche. Das Neubauobjekt setzt der Aachener Projektentwickler Dudoq Real Estate GmbH ab Mitte 2020 um. Nach erfolgreicher Erstvermittlung hat der Essener Makler den Alleinauftrag für die Vermarktung der gesamten Immobilie erhalten.