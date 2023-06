Eigentümer beauftragen in einem nachfrageschwachen Markt vermehrt Maklerunternehmen mit dem Verkaufsprozess. Der Makler-Marktanteil bei Wohnimmobilien steigt 2023 (Jan. bis Mai) in Bayern und Baden-Württemberg leicht auf rund 76 % bzw. 75 % an; deutschlandweit liegt die Quote bei ca. 75 %.

[…]