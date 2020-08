P3 vermietet über 16.000 m² im Park Obertraubling an Makita

P3 Logistic Parks meldet einen weiteren Vermietungserfolg für ihren spekulativ errichteten und in der Region stark umstrittenen Neubau in Obertraubling. Die Makita Werkzeug GmbH hat einen 5-Jahres-Mietvertrag über 16.000 m² für den zweiten Bauabschnitt abgeschlossen. Der Akku- und Elektrowerkzeughersteller mietet nach Fertigstellung ab Mitte Oktober mit 16.651 m² den kompletten zweiten Bauabschnitt im P3 Park in Obertraubling nahe Regensburg. Vor drei Monaten hatte sich bereits das Unternehmen Euro Pool System zwei Drittel des ersten Bauabschnitts gesichert [Euro Pool System mietet P3 Park in Obertraubling].

