Makita bezieht 1.900 m² im Münchner Centro Tesoro

Die Schwaiger Group vermietet knapp 2.000 m² im grünen Gewerbe- und Büroquartier Centro Tesoro im Münchner Osten an Makita. Der weltweit operierende Hersteller von Akku- und Elektrowerkzeugen hat einen 10-Jahresmietvertrag mit Verlängerungsoption unterschrieben und übernimmt die Flächen vom Mikromobilitätsanbieter Lime.

.