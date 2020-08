Maja Procz ist Global Head of Transactions bei der Commerz Real

Maja Procz

Maja Procz (45) ist seit 1. August 2020 neue Global Head of Transactions bei der Commerz Real. Sie folgt auf Henning Koch, der im April in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde und dort u.a. die Bereiche Transactions und Assetmanagement verantwortet [wir berichteten]. In ihrer Funktion koordiniert sie künftig alle internationalen Immobilienan- und -verkäufe und berichtet direkt an Koch.

Im Laufe ihrer mehr als 25 Jahre währenden Laufbahn in der Immobilienwirtschaft begleitete Procz ein Transaktionsvolumen von über 3,5 Milliarden Euro. Zuletzt war sie seit 2006 in unterschiedlichen Positionen bei Credit Suisse Asset Management tätig und hat dort seit 2017 erfolgreich den Geschäftsbereich Mandates & Advisory Germany mit deutschen und internationalen Kunden aufgebaut. „Ich schätze Maja seit langem als erfahrene und ausgewiesene Immobilienexpertin“, freut sich Koch. „Sie wird maßgeblich dazu beitragen, das Transaktionsgeschäft – gerade auch in der aktuellen Marktphase – mit Bedacht und im Sinne unserer Anleger weiterzuentwickeln“. Die Commerz Real war 2019 mit einem Transaktionsvolumen von 8,9 Milliarden Euro eines der aktivsten Unternehmen am Immobilieninvestmentmarkt. Beispielhaft dafür stehen der Erwerb des Millenniums-Portfolios aus

49 Core-Immobilien in deutschen Premiumlagen (ca. 2,7 Milliarden Euro) und des Münchener Tucherparks (ca. 1,1 Milliarden Euro), die Beteiligung an zehn Kaufhof-Warenhäusern in den Innenstädten der Top-5-Metropolen Deutschlands (ca. 412 Millionen Euro) sowie die Veräußerung eines Portfolios mit sechs Büroimmobilien in den Niederlanden (ca. 370 Millionen Euro).



„Mein Ziel ist es, den exzellenten Ruf der Commerz Real als verlässlicher Partner am Investmentmarkt weiter auszubauen“, erläutert Procz. „Gerade jetzt kommt es deshalb darauf an, weder zu überstürzt noch zu vorsichtig zu agieren."