Maisons du Monde und Edeka ziehen auf die Spitaler Straße

Im Herbst gibt es in der Hamburger Top-Lage Spitaler Straße mit Maisons du Monde und Edeka zwei Neuzugänge.

Comfort hat ein Ladenlokal mit mehr als 1.600 m² Einzelhandelsfläche über zwei Ebenen im Brüggemann & Barkmann-Haus an der Spitalerstraße 32 in Ecklage zum Gerhart-Hauptmann-Platz in Hamburg an den französischen Einrichtungsspezialisten Maisons du Monde vermittelt. Maisons du Monde wird die Fläche nach umfangreichem Umbau im November 2020 eröffnen. In diesem Zuge erhält die prägnante Eckimmobilie eine neue attraktive Fassade in den Einzelhandelsgeschossen ebenso wie eine optimierte Eingangssituation für die beiden Einzelhandelsmieter Maisons du Monde und Christ.



Zudem gibt es bald einen weiteren Neuzugang auf der Spitalerstraße. Edeka wird im Semperhaus in der Spitalerstraße 10-12 einen neuen Standort auf rund 1.200 m² eröffnen. Damit ist der Leerstand, der seit dem Auszug von sOliver dort herrschte [s.Oliver schließt in Hamburgs Top-Lage] in Kürze behoben.