Mainzer Hallensolitär wechselt den Eigentümer

Auf Beratung und Vermittlung von Realogis wurde ein 15-Jahre-Mietvertrag mit Verlängerungsoption für ein Solitärgebäude in der Johannes-Kepler-Straße 14 in Mainz abgeschlossen. Die 1993 errichtete Immobilie bietet ca. 1.850 m² Hallen- und knapp 700 m² Bürofläche mit guter Anbindung an das Autobahnkreuz Mainz-Süd (A60/A61). Ebenerdige Zufahrten erleichtern die Andienung. Derzeit werden die Flächen mieterseitig ausgebaut. Der Eigentümer des Objekts wird durch die Asset Management Gesellschaft SL-DV Service GmbH vertreten.

