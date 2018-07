Maintaler Hotelier Ido Michel erwirbt H+ Hotel Magdeburg

H+ Hotel Magdeburg

© Guido Anacker Photographie

Der Eigentümer, beraten von Christie & Co, hat das zweitgrößte Hotel in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg verkauft. Das derzeit von H-Hotels unter der Marke H+ geführte 4-Sterne-Hotel am Hansapark 2 mit 243 Zimmern wurde im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses veräußert. Den Zuschlag bekam der Maintaler Hotelier Ido Michel.

.

Das renommierte Hotel bietet neben 243 effizient geschnittenen Zimmern, einem Restaurant und einem Wellnessbereich inklusive Schwimmbad auch ein hauseigenes Kongresszentrum mit acht modernen Tagungsräumen sowie einen Festsaal. Das H+ Hotel Magdeburg befindet sich in direkter Nähe zur Autobahnauffahrt des Magdeburger Rings und auch das Stadtzentrum ist schnell erreichbar.



Der neue Eigentümer wird das Hotel künftig selbst unter der eigenen Marke „Michel Hotels“ betreiben. „Das Hotel bietet aufgrund des guten Standortes in Magdeburg, der Größe und Bekanntheit als Business- und Konferenzhotel, eine ideale Ergänzung zu meinem Portfolio. Ab 1.1.2019 wird es ein Teil der „Michel Hotel Kette“ sein. Darauf freue ich mich persönlich sehr“, sagt der neue Besitzer Ido Michel.



„Magdeburg erfreute sich in den letzten fünf Jahren bei Touristen zunehmender Beliebtheit. Beispielsweise stieg die Anzahl der Ankünfte in den letzten fünf Jahren um etwa 17 Prozent und die Übernachtungszahlen stiegen im selben Zeitraum um circa 14 Prozent. Ich bin davon überzeugt, dass der neue Eigentümer eine gute Investition getätigt hat und sich das Hotel perfekt in das vorhandene Portfolio der „Michel Hotels“ eingliedern wird,“ resümiert Sebastian Nowak, Associate Director bei Christie & Co, der den Verkaufsprozess in die finalen Bahnen gelenkt hat.