Mainmetropole: 565 m² Bürofläche vermietet

Über die Berater von Aengevelt und Savills haben zwei Unternehmen aus der Finanz- und Anwaltsbranche einen neuen Standort in der Mainmetropole gefunden.

.

Vollvermietung in der Goethestraße 30

Die Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbH vergrößert sich am Standort Frankfurt und zieht in die Innenstadt der Bankenmetropole. Hierfür mietet die Kanzlei 165 m² in der Goethestraße 30 an. Eigentümerin der modernisierten Immobilie ist die Philippa Grundbesitz GmbH. Während Savills den neuen Mieter im Rahmen des Vermittlungsprozesses beraten hat und so die Vollvermietung des Objekts bewirken konnte, war JLL auf Vermieterseite unterstützend tätig.



„Neben dem Bankensektor gehört die Anwaltsbranche zu den größten Treibern der Netto-Flächenabsorption in Frankfurt. Umso mehr freut es uns, dass wir unseren Kunden bei seiner Expansion unterstützen konnten“, sagt Benjamin Remy, Director Office Agency von Savills in der Mainmetropole. Durch die Anmietung vergrößert sich die Sozietät Maikowski & Ninnemann in Frankfurt und ist insgesamt mit vier Büros in Deutschland vertreten. Die mischgenutzte Immobilie befindet sich mitten auf der beliebten Luxusmeile in direkter Nachbarschaft zu vielen renommierten High Fashion Marken. Für das Erdgeschoss des Büro- und Geschäftshauses konnte neben Zahnärzten erst kürzlich das Pariser Label Céline gewonnen werden, das hier ihren Flagship Store eröffnet [wir berichteten].



Alseda mietet im Main Michelangelo

Neben der Anmietung in der Top-Lage Goethestraße hat die Alseda GmbH, eine Unternehmensberatung für Firmen in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche, im Rahmen der Unternehmensexpansion einen neuen Standort für ihren Hauptsitz in Sachsenhausen gefunden. Hierfür mietete das Unternehmen über Aengevelt rd. 400 m² Bürofläche in dem sechsgeschossigen Büro- und Geschäftshaus “Main Michaelangelo“ in der Gerbermühlstraße 7-11. Insgesamt verfügt die Liegenschaft über eine vermietbare Gesamtfläche von rd. 9.000 m². Vermieter ist die luxemburgische Gesellschaft Elladan 12 S.à.r.l. vertreten durch die FLE GmbH, die Investmentberaterin der französischen LFPI-Gruppe. Bei der Vermietung agierte der Real Estate und Facility Manager Apleona als Eigentümervertreter. Mietbeginn ist der 1. August 2019.