Der Betreiber von Rechenzentren Maincubes gewinnt mit DTCP einen neuen strategischen Partner und Investor, der sich auf digitale Infrastruktur spezialisiert. DTCP übernimmt Anteile an Maincubes vom bisherigen Hauptanteilseigner Art-Invest Real Estate. Beide Anteilseigner halten in der neuen Investorenstruktur gemeinsam die Mehrheitsbeteiligung an Maincubes.

[…]