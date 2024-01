Maincubes baut Dietzenbacher Logistikimmobilie in Datencenter um

Nach einer Haltedauer von rund acht Jahren [wir berichteten] hat CBRE Investment Management die Gelegenheit genutzt, die Logistikimmobilie in der Assar-Gabrielsson-Straße in Dietzenbach zu verkaufen. Neuer Eigentümer ist der Rechenzentrumsbetreiber Maincubes, der mit seinem frischen Kapital von Digital Transformation Capital Partners (DTCP) seine Expansion vorantreibt [wir berichteten].

Das Logistikzentrum befindet sich auf einem 28.800 m² großen Grundstück in der Assar-Gabrielsson-Straße 11-13. CBRE Investment Management hatte den Standort, der rund 15 Kilometer südlich von Frankfurt liegt, in 2015 im Auftrag eines vom Unternehmen gemanagten Fonds erworben [wir berichteten]. Für Sebastian Ehrhardt, Managing Director und Head of Transactions Germany bei CBRE Investment Management, war die Gelegenheit, die Immobilie an einen Projektentwickler mit konkreten Umwandlungsplänen zu verkaufen, „attraktiv“. Die gute Erreichbarkeit und weitere Standortfaktoren machen die Immobilie attraktiv für eine Rechenzentrumsentwicklung.



„Wir sehen weiterhin ungebremste Nachfrage nach Kapazitäten für digitale Infrastrukturen im Rhein-Main-Gebiet. In Dietzenbach haben wir einen sehr guten Standort für eine weitere Rechenzentrumsentwicklung gefunden“, ergänzt Oliver Menzel, CEO und Gründer der Maincubes.



Aktuell sitzt noch der Service- und Reparaturdienstleister Teknihall Elektronik im Objekt. Das Unternehmen hatte für die Immobilie erst in 2021 einen Mietvertrag über 10 Jahre abgeschlossen [wir berichteten]. Die schwierige wirtschaftliche Situation des Unternehmens, das aufgrund dessen auch in der Zwischenzeit an Sertronics verkauft worden ist, machte aber ein Umdenken beim Standort erforderlich, da dieser deutlich zu groß geworden war. Details zu den Vereinbarungen wurden allerdings nicht bekannt.



CBRE Investment Management wurde bei der Transaktion von CBRE und CMS beraten.