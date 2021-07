Der Systempartner für Industriedienstleitungen, die Activatis Services GmbH, mietet etwa 1.540 m² Lagerfläche in Flörsheim an. Die Lagerhalle in der Böttgerstraße 20 verfügt über mehrere ebenerdige Tore und ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Die Immolox GmbH war vermittelnd tätig und haben das Unternehmen aus Trebur hinsichtlich der Flächensuche beraten.

