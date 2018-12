Mailand: BNP Paribas REIM verkauft Bürogebäude Pergolesi

BNP Paribas REIM hat das Büroobjekt Pergolesi in Mailand an einen institutionellen Investor verkauft. Der Kaufpreis betrug etwa 37 Millionen Euro. Die Immobilie verfügt über eine Mietfläche von gut 5.900 m² und ist mit dem BREEAM-Zertifikat „gut“ ausgezeichnet. BNP Paribas REIM hatte das Pergolesi 2013 für den Next Estate Income Fund (NEIF) erworben. Der Fonds wird von BNP Paribas REIM Luxemburg verwaltet. „Damit haben wir das Veräußerungsprogramm für unseren Investmentfonds NEIF abgeschlossen. Die Performance des Fonds liegt deutlich über der ursprünglich anvisierten Zielsetzung. Die von NEIF verfolgte Anlagestrategie mit Fokus auf nachhaltigen Gebäuden in europäischen Top-Lagen hat sich damit bestätigt. Wir werden diesen erfolgreichen Kurs auch bei unseren Fonds NEIF II und NEIF III für unsere Investoren weiterverfolgen”, sagt Laurent Boissin, Fund Advisor NEIF.

