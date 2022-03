Maier Bros. zieht auf 2.500 m² ins Berliner Luxwerk

Aventos hat 2.500 m² im Luxwerk in der Berliner Siemensstadt langfristig vermietet. Neue Mieterin ist die Maier Bros. GmbH, ein Ausstatter von professioneller Film- und Produktionstechnik. Im Luxwerk werden in den kommenden Jahren innovative Flächen für urbane Produktion, Forschung, Entwicklung sowie Büroflächen und nachhaltige Lager- und Logistikkonzepte geschaffen.

.

Aventos hatte das Areal an der Nonnendammallee 44 im Sommer 2021 von Osram erworben [wir berichteten]. Die Quartiersentwicklung Luxwerk umfasst insgesamt 116.000 m² Grundstücksfläche, 80.000 m² Bestandsfläche und eine Entwicklungspotenzial von zusätzlichen 150.000 m². Insgesamt soll der Standort zu einem gemischt-genutzten Multi-Tenant Standort ausgebaut werden.



„Hier wird mittelfristig ein urbaner Gewerbestandort mit einem breiten Nutzerspektrum entstehen. Die Vermietung an Maier Bros. ist ein erster Erfolg und belegt die Attraktivität des Standortes und unseres Konzeptes‘‘, erklärt Viktor Schulte, Development Partner bei Aventos. „Das Areal ist aufgrund seiner dynamischen Entwicklung für uns eine hervorragende Wahl. Wir können durch die Nähe zu Osram und anderen nachhaltig engagierten Unternehmen viele Synergien in der Nutzung unseres Angebotes aufbauen“, sagt Paul Hasel, Geschäftsführer von Maier Bros. GmbH in Berlin.