MaibornWolff wird auf 3.200 m² erster Mieter im Aurum

Die CV Real Estate AG hat für ihr Neubauprojekt ihren ersten Mieter gefunden: Die MaibornWolff GmbH unterzeichnete einen Mietvertrag über 3.200 m² für 10 Jahre. Das IT-Beratungs- und Software-Engineering-Unternehmen, zu dessen Kunden u. a. BMW, Deutsche Bahn und Payback gehören, zieht seinen Sitz innerhalb Augsburgs nach Fertigstellung der Projektentwicklung im letzten Quartal 2023 um. Der Mietvertrag wurde on NAI Apollo vermittelt.

