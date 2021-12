Mahr EDV un WBW Holup mieten im Düsseldorfer Zentrum

Die Polis Immobilien AG vermietet in der Berliner Allee 42 insgesamt rund 755 m² Bürofläche. Das bundesweit tätige IT-Systemhaus Mahr EDV erweitert seine bislang angemietete Fläche um das dritte Obergeschoss und damit um rund 375 m². Zudem konnte als neuer Mieter die wbw holup Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewonnen werden. Sie bezieht rund 380 m² Bürofläche im zweiten Obergeschoss des Gebäudes.

.

„Der Vermietungserfolg in der Berliner Allee 42 spricht sowohl für die Attraktivität der Immobilie und des Standorts als auch für das vertrauensvolle Verhältnis zu unseren Mietern“, kommentiert Mathias Gross, COO der Polis Immobilien AG.



Das achtgeschossige Büro- und Geschäftshaus wurde 1960 als nördliche Eckbebauung Berliner Allee/Alexanderstraße errichtet und verfügt insgesamt über rund 3.200 m² Mietfläche. In der objekteigenen Tiefgarage befinden sich 17 PKW-Stellplätze. Das im Stadtzentrum von Düsseldorf gelegene Gebäude ist Teil des Central Business Districts der Landeshauptstadt und nur wenige Gehminuten von der bekannten Einkaufs- und Flaniermeile Königsallee entfernt. Neben der hervorragenden infrastrukturellen Anbindung bietet der Standort ein breites Spektrum an gastronomischen und kulturellen Angeboten sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.



Auf der gegenüberliegenden Straßenecke Berliner Allee/Alexanderstraße sowie einen Straßenzug entfernt liegen zwei weitere Büroimmobilien der Polis. Mit dem Objekt in der Steinstraße 27 befinden sich insgesamt vier Büroimmobilien in zentraler Düsseldorfer Lage im Portfolio.