Mahmoud Abdel Mohsen unterstützt Architektur-Team von Prea

Die Prea Group GmbH erhält Unterstützung für sein Architektur-Team durch Mahmoud Abdel Mohsen. Der studierte Architekt hält zudem auch einen Mastertitel in Computational Design mit dem Schwerpunkt Entwurfs- und Bauautomatisierung von der technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Neben Tätigkeiten als Architekt und Bauingenieur bei Gulf & Landscape & Irrigation Systems und Schlumberger ist er seit 2014 akkreditierter LEED Architekt (AP BD+C) und Experte im Bereich nachhaltige Bauweisen.

.

Mohsen entwarf und leitete bereits Bauprojekte in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Australien sowie dem Irak. Bei PREA wird der Architekt insbesondere Projekte im Bereich der Immobilien Design Automation mitgestalten. Zusätzlich verantwortet Mohsen die Nachhaltigkeitsstudien und -expertisen des Unternehmens.



„Mit Mahmoud Abdel Mohsen gewinnen wir einen echten Allrounder. Er ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Entwurfs- und Bauautomation und Experte im Bereich nachhaltige Architektur. Mit ihm können wir die Automatisierung von architektonischen Prozessen weiter vorantreiben und gleichzeitig die erhöhte Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen berücksichtigen“, erklärt Gabriel Khodzitski, CEO von PREA.



„Durch eine Automatisierung des Designprozesses können architektonischen Entwürfe in Echtzeit analysiert und angepasst werden. Die Kombination von Geodaten und bestehenden Gebäude-Modellen ermöglichen eine ideale Integration der Planung in die Umgebung. Ich freue mich, gemeinsam mit PREA meine Forschungsexpertise auf dem Gebiet der architektonischen Entwurfsautomatisierung anwenden und weiterentwickeln zu können“, ergänzt Mohsen.