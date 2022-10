Mahle verkauft Produktionshalle bei Freiberg

Mit dem Kauf der Produktionshalle in der Ahornstraße 8 eröffnet die ACTech GmbH in Bobritzsch-Hilbersdorf einen zweiten Unternehmensstandort. Neben der Produktionshalle gehört ein Verwaltungsgebäude zu der Gewerbeimmobilie. Insgesamt erwirbt das Unternehmen 9.015 m² von dem Vorbesitzer, der Mahle Industrial Thermal System GmbH & Co KG. Begleitet wurde der Verkaufsprozess von Beate Protze Immobilien GmbH.

Die ACTech GmbH fertigt unter anderem Prototypen für Gussteile für die Automobilbranche sowie den Maschinen- und Anlagebau an. Mit dem Werk in der Ahornstraße erweitert das Unternehmen sein Hauptstandort um eine neue Gießerei. Allein in Freiberg beschäftigt die Metallgießerei rund 400 Mitarbeiter. Aufgrund der Standorterweiterung plant das Unternehmen seinen Personalbestand mittelfristig um 150 Beschäftigte zu erweitern.



Das Gewerbeobjekt besteht aus zwei Hallen sowie einem zentralen Empfangs- und Bürogebäude. Der Komplex wurde 1995 erbaut und 2001 um die zweite Halle erweitert. Beide Hallen sind mit Industrieböden versehen und verfügen jeweils über eine Portalkrananlage für Lasten bis zu zehn Tonnen. Darüber hinaus umfasst das Objekt mit dem 24.243 m² großen Grundstück einen Lackiertrakt und Schnelltore zum Außenbereich.