Mahdi Mokrane neuer Head of Investment Strategy & Research bei Patrizia

Mahdi Mokrane

Die Patrizia AG treibt ihr internationales Wachstum voran und hat in diesem Zuge jetzt auch die Position des Head of Investment Strategy & Research neu besetzt: Mahdi Mokrane, bisher Top-Researcher bei LaSalle IM wird die Position des Head of Investment Strategy & Research übernehmen und künftig gemeinsam mit Chefökonom Marcus Cieleback das Research Leadership Team von Patrizia bilden.

.

Patrizia-CIO Anne Kavanagh ist sich sicher, dass die Investoren des Investmentunternehmens von dieser Nachricht begeistert sein werden. „Der Vorstand ist überzeugt, dass wir uns einen erstklassigen Senior Leader mit hervorragenden internationalen Referenzen und einem ausgezeichneten Ruf auf dem Markt gesichert haben, der uns helfen wird, unser Research Angebot weiter zu stärken“, so Kavanagh.



Mokrane war bei LaSalle IM in den letzten sechs Jahren Leiter der Abteilung European Research and Strategy und Mitglied des European Management Board. Vor seinem Wechsel zu LaSalle arbeitete er für AEW Europe, wo er als Head of Research & Strategy und Mitglied des European Investment Committee sowie des Global Securities Allocation Committee tätig war. Darüber hinaus arbeitete er eng und intensiv an Immobilienfinanzierungen und Equity-Transaktionen in Großbritannien und Kontinentaleuropa. Vor seinem Eintritt bei AEW war er von 2001 bis 2004 Director Research & Training bei IPD in Frankreich. Er hat einen PhD in Economics and Finance von École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) und einen Master of Science von der Dauphine University.



Mit der Neubesetzung treibt das Investmentunternehmen mit Sitz in Augsburg sein internationales Wachstum weiter voran. Bereits im Mai diesen Jahres hatte Patrizia den Namen der Gesellschaft von „Patrizia Immobilien AG“ auf „Patrizia AG“ gekürzt, um mit dem Verzicht auf den deutschen Zusatz „Immobilien“ der stärkeren internationalen Ausrichtung Rechnung zu tragen [wir berichteten].