Magnas Wohnfonds übernimmt Teil des Neubauprojekts in Lokstedt

Ein Teil des Neubauprojekts auf dem ehemaligen „Nur hier“-Bäckereigelände im Hamburger Stadtteil Lokstedt, das sich die Magna Asset Management AG im April 2018 im Rahmen eines Forward Deals sicherte [wir berichteten], wurde nun nach erfolgreicher Fertigstellung in den Bestand des Spezial-AIF Wohnen 01 übernommen. In das Vermögen des Fonds werden 98 der 145 in der Niendorfer Straße 27-35 entstandenen Wohnungen übernommen. Der Fonds mit einem Zielvolumen von 300 Mio. Euro wird von der Magna AM betreut und von der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH verwaltet. Anleger sind Versorgungswerke und Pensionskassen.

.